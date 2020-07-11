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Комсомольская правдаКомсомольская правда
Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2»
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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии "Формула-2". Соревнования состоялись в Австрии.В источнике
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