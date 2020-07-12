Ян измотал и добил Альдо, оформив TKO и став чемпионом UFC
Российский боец по смешанным единоборствам Петр Ян стал вторым представителем нашей страны в истории UFC, завоевавшим титул Абсолютного бойцовского чемпионата. На сей раз – в легчайшем стиле. Событие историческое: одним чемпионом UFC из России стало больше.В источнике Поздравляю Яна с победой, он был хорош. Алдо тоже проявил себя молодцом, хотя многие его критиковали, заявляя, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше.Metaratings03:47