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Ян измотал и добил Альдо, оформив TKO и став чемпионом UFC
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Российский боец по смешанным единоборствам Петр Ян стал вторым представителем нашей страны в истории UFC, завоевавшим титул Абсолютного бойцовского чемпионата. На сей раз – в легчайшем стиле. Событие историческое: одним чемпионом UFC из России стало больше.В источнике
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Дэйна Уайт
Поздравляю Яна с победой, он был хорош. Алдо тоже проявил себя молодцом, хотя многие его критиковали, заявляя, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше.Metaratings03:47
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