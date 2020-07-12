Поздравляю Яна с победой, он был хорош. Алдо тоже проявил себя молодцом, хотя многие его критиковали, заявляя, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше.

Metaratings

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