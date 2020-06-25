Ростов — Арсенал (Тула) 2:1 (2-й тайм)
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области разрешило ФК «Ростову» сыграть против «Арсенала» основным составом, пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на источники. Матч состоится 27 июня на «Ростов-Арене».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.