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Ростов — ЦСКА 3:2
Чемпионат
  • Мой Брянск0:51
В рамках 21-го тура российской Премьер-Лиги проходит матч между «Ростовом» и ЦСКА. На 20-й минуте полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удален. 22-летний хавбек нарушил правила на нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове.В источнике
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Андрей Тихонов: «Фол Ахметова – красная карточка, а Карпову я бы дал желтую»

Sportbox.RU вчера в 05:39
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Андрей Тихонов: «Фол Ахметова – красная карточка, а Карпову я бы дал желтую»

Матч ТВ вчера в 05:39
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