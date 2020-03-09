Ростов — ЦСКА 3:2

В рамках 21-го тура российской Премьер-Лиги проходит матч между «Ростовом» и ЦСКА. На 20-й минуте полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удален. 22-летний хавбек нарушил правила на нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове.