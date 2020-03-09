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ЦСКА проиграл «Ростову» в гостях
Газета.Ru
  • Мой Брянск0:51
Всего в матче было назначено три 11-метровых удара – один из них смог реализовать Попов. Ранее ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче Кубка России и покинул турнир. Встреча также завершилась со счетом 3:2.В источнике
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