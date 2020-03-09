Ростов — ЦСКА 3:2

Футболисты ЦСКА остались вдевятером после удалений Вадима Карпова и Ильзата Ахметова в матче 21-го тура РПЛ с "Ростовом". Первое удаление произошло на 20-й минуте. Ахметов завалил в своей штрафной Элдора Шомуродова.