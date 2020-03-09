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Ростов — ЦСКА 3:2
Газета.Ru
  • Мой Брянск0:51
Футболисты ЦСКА остались вдевятером после удалений Вадима Карпова и Ильзата Ахметова в матче 21-го тура РПЛ с "Ростовом". Первое удаление произошло на 20-й минуте. Ахметов завалил в своей штрафной Элдора Шомуродова.В источнике
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Еременко, Гилерме и Мусаев. Главные герои тура

Советский спорт 08:00 
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Фантастический выстрел Еременко - лучший гол 21-го тура

Sportbox.RU 09:38
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Андрей Тихонов: «Фол Ахметова – красная карточка, а Карпову я бы дал желтую»

Матч ТВ 05:39
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