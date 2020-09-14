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Tverplanet.ru
Урал и Зенит сыграют в матче 8 тура РПЛ
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
9 очков в 7 матчах позволяют занимать место в середине таблицы, так что президент клуба Григорий Иванов должен быть доволен. Дома Урал традиционно играет качественно и уверенно.В источнике
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Урал и Зенит сыграют в матче 8 тура РПЛ

Tverplanet.ru 16:49
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«Ростов» — «Локомотив». Прямая трансляция, смотреть онлайн

BetOn 13:17
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«Ростов» — «Локомотив». Трансляция

Sport24.ru 11:42
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