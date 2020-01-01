НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Ростов» — «Уфа»: Попов и Шомуродов выйдут с первых минут
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • Bobsoccer
  • Чемпионат-Ростов
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Ростов» - «Уфа» 8 июля 2020. Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура чемпионата России

Чемпионат-Ростов 12:49
alt

Стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 27 тура

Bobsoccer 12:47
alt

«Ростов» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру 12:45
реклама
Главное
Новости