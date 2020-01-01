Ростов — Урал 0:0 (2-й тайм)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 5-го тура РПЛ с «Уралом» поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова, который продолжит карьеру в ЦСКА.