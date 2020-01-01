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«Ростов» представил нового нападающего
КП - Ростов-на-Дону
  • КП - Ростов-на-Дону
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • ФК Ростов
"Ростов" анонсировал прибытие македонского нападающего Давида Тошевски. Контракт с 19-летним форвардом подписан на 5 лет.В источнике
Подробнее о событии
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ФК «Ростов» продолжает знакомить болельщиков с новыми игроками

КП - Ростов-на-Дону 03:23
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«Ростов» анонсировал переход Тошевски

Soccer.ru 02:05
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«Ростов» представил Тошевски (видео)

Советский спорт 02:05
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