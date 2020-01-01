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«Ростов» намерен подписать новый контракт с Зайнутдиновым
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"Ростов" ведет переговоры с агентом 22-летнего Бактиера Зайнутдинова о продлении контракта. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Текущее соглашение рассчитано до декабря 2020 года.В источнике
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«Ростов» намерен подписать новый контракт с Зайнутдиновым

Soccernews.ru 08:47
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«Ростов» близок к заключению нового соглашения с Зайнутдиновым

Спорт-Экспресс 08:25
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