«Ростов» намерен подписать новый контракт с Зайнутдиновым

"Ростов" ведет переговоры с агентом 22-летнего Бактиера Зайнутдинова о продлении контракта. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Текущее соглашение рассчитано до декабря 2020 года.