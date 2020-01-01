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REGNUMREGNUM
ФК «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча
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Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск на стадионе «Фишт», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кубанской команды.В источнике
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«Ростов» направил в «Сочи» письмо

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Состоялось предматчевое совещание по матчу «Сочи» — «Ростов»

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