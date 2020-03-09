НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРостов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Чалов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»Карпин оценил вероятность дебюта Мамаева за «Ростов» в матче с ЦСКАПономарев: у ЦСКА и нападающих-то нет. Кем атаковать?Главное«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата РоссииБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в НорвегииЛогинов ответил на вопрос о завершении карьеры биатлонистаЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛМакгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных бояхГазета.Ru«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата РоссииLiveSport.ru10LiveSport.ruЧемпионат-РостовФутбол РоссииMetaratingsМатч ТВFootballHDКП - Ростов-на-ДонуСпорт-ЭкспрессГазета.RuBookmaker-ratings.ru"Ростов" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Ростов» принимает ЦСКА, Чалов впервые в сезоне не попал в старт. Онлайн и лучшие моментыМатч ТВ 06:35Овчинников объяснил, почему Чалов остался в запасе в матче с «Ростовом»Sport24.ru 06:59 Овчинников объяснил, почему Чалов остался в запасе на матч с «Ростовом»Спорт-Экспресс 06:55рекламаЕщё по темеРостов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Чалов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»Карпин оценил вероятность дебюта Мамаева за «Ростов» в матче с ЦСКАПономарев: у ЦСКА и нападающих-то нет. Кем атаковать?Главное«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата РоссииБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в НорвегииЛогинов ответил на вопрос о завершении карьеры биатлонистаЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛМакгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных бояхНовости