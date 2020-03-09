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«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России
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"Ростов" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
Подробнее о событии
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«Ростов» принимает ЦСКА, Чалов впервые в сезоне не попал в старт. Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ 06:35
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Овчинников объяснил, почему Чалов остался в запасе в матче с «Ростовом»

Sport24.ru 06:59 
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Овчинников объяснил, почему Чалов остался в запасе на матч с «Ростовом»

Спорт-Экспресс 06:55
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