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«Ростов» и «Краснодар» назвали стартовые составы
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.В источнике
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Павел Мамаев. Ни впереди, ни сзади

Sportbox.RU 17:21
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Скандальное южное дерби в Ростове. Матч длился 110 минут, все решил спорный пенальти после долгого видеоповтора

Sport24.ru 15:30
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«Ростов» — «Краснодар: Берг открыл счет

Спорт-Экспресс 13:17
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