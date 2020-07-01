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«Ростов» и «Краснодар» назвали стартовые составы
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.В источнике
Подробнее о событии
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«Ростов» — «Краснодар: Берг открыл счет

Спорт-Экспресс 13:17
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Мамаев – в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

Metaratings 11:52
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«Ростов» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru 11:50 
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