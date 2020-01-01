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«Ростов» и «Локомотив» огласили стартовые составы на матч РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на очную встречу команд в 7-м туре Тинькофф РПЛ.В источнике
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«Ростов» и «Локомотив» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Матч ТВ 12:36
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«Ростов» и «Локомотив» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Sportbox.RU 12:36
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«Ростов» - «Локомотив». Крыховяк и Мамаев остались в запасе

Футбол России 12:18
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