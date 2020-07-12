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«Оренбург» и «Ростов» не выявили победителя
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В матче 28-го тура чемпионата России "Оренбург" и "Ростов" победителя не выявили. Встреча завершилась вничью 0:0. "Ростов" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.В источнике
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Аюпов: «У „Ростова“ вышли игроки сборных, а у „Оренбурга“ — молодые ребята, у которых коленочки трясутся»

Sport24.ru 16:06 
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«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» и вышел в квалификацию Лиги Европы

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