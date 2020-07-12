«Оренбург» и «Ростов» не выявили победителя

В матче 28-го тура чемпионата России "Оренбург" и "Ростов" победителя не выявили. Встреча завершилась вничью 0:0. "Ростов" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.