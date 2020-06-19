НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
ФК «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча
Sports.ru
  • Sports.ru
  • КМВ Новости
  • Нева Спорт
  • Metaratings
  • ГЛАС.RU
  • 161.ru
  • НТВ
  • Donnews.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • TheUK.one
  • RT на русском
  • ТК Звезда
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • Вести.Ru
  • Общественная служба новостей
  • Вести Сочи
  • Rostov gazeta
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • LiveSport.ru
Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск на стадионе «Фишт», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кубанской команды.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

«Сочи» объявил о договорённости с «Ростовом» по матчу РПЛ

Pravda.Ru 03:41
alt

«Сочи» и «Ростов» договорились о проведении матча 19 июня без переноса

Metaratings 03:27
alt

«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится

Чемпионат 03:27
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости