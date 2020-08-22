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«Ростов» и «Сочи» готовят обмен Попова на Полоза
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По информации источника, в сочинский клуб отправится полузащитник Ивелин Попов, а в Ростов-на-Дону переберется форвард Дмитрий Полоз. В прошлом сезоне Попов сыграл за "Ростов" в 25 матчах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ростов» — «Сочи»: обмен Попова на Полоза

По информации «РБ-Спорт», «Ростов» и «Сочи» совершат обмен футболистами: в Сочи отправится полузащитник Ивелин Попов, в Ростов-на-Дону переедет форвард Дмитрий Полоз. По факту это обмен, юридически — два полноценных трансфера.
Bookmaker-ratings.ru 05:20
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«Ростов» и «Сочи» хотят совершить обмен Попова на Полоза

Советский спорт 05:58
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«Сочи» и «Ростов» обменяются футболистами

Газета.Ru 05:50
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Источник: «Ростов» и «Сочи» произведут обмен футболистами

RT на русском 05:48
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