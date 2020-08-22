«Ростов» и «Сочи» готовят обмен Попова на Полоза
По информации источника, в сочинский клуб отправится полузащитник Ивелин Попов, а в Ростов-на-Дону переберется форвард Дмитрий Полоз. В прошлом сезоне Попов сыграл за "Ростов" в 25 матчах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «РБ-Спорт», «Ростов» и «Сочи» совершат обмен футболистами: в Сочи отправится полузащитник Ивелин Попов, в Ростов-на-Дону переедет форвард Дмитрий Полоз. По факту это обмен, юридически — два полноценных трансфера.