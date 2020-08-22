«Ростов» и «Сочи» готовят обмен Попова на Полоза

По информации источника, в сочинский клуб отправится полузащитник Ивелин Попов, а в Ростов-на-Дону переберется форвард Дмитрий Полоз. В прошлом сезоне Попов сыграл за "Ростов" в 25 матчах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.