«Ростов» и «Сочи» обменяются Поповым и Полозом

Напомним, что Полоз выступал за "Ростов" с 2012 по 2017 год. В минувшем сезоне он сыграл за "Сочи" 24 матча, отметившись пятью голами и двумя ассистами. Попов же в прошедшем сезон провел за ростовчан 25 матчей, забив те же пять голов при двух голевых передачах.