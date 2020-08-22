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«Ростов» и «Сочи» обменяются Поповым и Полозом
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Напомним, что Полоз выступал за "Ростов" с 2012 по 2017 год. В минувшем сезоне он сыграл за "Сочи" 24 матча, отметившись пятью голами и двумя ассистами. Попов же в прошедшем сезон провел за ростовчан 25 матчей, забив те же пять голов при двух голевых передачах.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ростов» — «Сочи»: обмен Попова на Полоза

Полоз подпишет с ростовчанами трехлетний контракт, Попов с «Сочи» — вероятно, оформит соглашение по схеме «2+1». 29-летний Полоз в прошлом сезоне провел за «Сочи» 24 матча и забил 5 мячей. 32-летний Попов в «Ростове» сыграл 25 матчей и отметился 5 голами.
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