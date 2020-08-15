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«Ростов» и «Зенит» назвали составы на матч чемпионата России
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"Ростов" и петербургский "Зенит" назвали стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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«Ростов» — «Зенит»: Ригони и Малком появятся с первых минут

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