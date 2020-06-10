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«Ростов» интересуется хавбеком «Болоньи» Донса
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Полузащитник «Болоньи» Годфред Донса может продолжить карьеру в РПЛ. 24-летним игроком интересуется «Ростов», сообщает «Чемпионат».В источнике
Подробнее о событии
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Агент: «Донса может перейти в „Ростов“? Такой информации у меня сейчас нет»

Soccer.ru 13:10 
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Агент Донса прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику со стороны «Ростова»

Sport24.ru 10:59 
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Источник: «Ростов» заинтересован в игроке итальянской «Болоньи»

Футбол России 10:16
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