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«Ростов» интересуется полузащитником «Болоньи»
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Итальянские источники сообщают, что полузащитник "Болоньи" Голфрид Донса вошёл в сферу интересов "Ростова". "Ростов" рассматривает Донсу в качестве замены норвежца Маттиаса Норманна.В источнике
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Агент Донса прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику со стороны «Ростова»

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Источник: «Ростов» заинтересован в игроке итальянской «Болоньи»

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Полузащитник «Болоньи» может перейти в «Ростов»

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