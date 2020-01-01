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«Ростов» интересуется полузащитником «Болоньи»
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Итальянские источники сообщают, что полузащитник "Болоньи" Голфрид Донса вошёл в сферу интересов "Ростова". "Ростов" рассматривает Донсу в качестве замены норвежца Маттиаса Норманна.В источнике
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«Ростов» интересуется ганским полузащитником «Болоньи» Донсе

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Полузащитник «Болоньи» может перейти в «Ростов»

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