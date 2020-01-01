«Ростов» интересуется полузащитником «Болоньи»

Итальянские источники сообщают, что полузащитник "Болоньи" Голфрид Донса вошёл в сферу интересов "Ростова". "Ростов" рассматривает Донсу в качестве замены норвежца Маттиаса Норманна.