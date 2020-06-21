«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», во встрече 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Ростов» — «Арсенал», которая пройдет 27 июня, желто-синие в любом случае должны сыграть основным составом.