«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом

Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.