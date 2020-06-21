НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Вести.RuВести.Ru
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Rostov gazeta
  • Bookmaker-ratings.ru
  • КП - Ростов-на-Дону
  • by.Tribuna.com
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • Газета.Ru
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
  • Наше время (г. Ростов-на-Дону)
  • Вести.Ru
  • RT на русском
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.В источнике
11
С чего всё начиналось
alt

Стало известно, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом

По данным «СЭ», во встрече 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Ростов» — «Арсенал», которая пройдет 27 июня, желто-синие в любом случае должны сыграть основным составом.
Спорт-Экспресс 05:06
Подробнее о событии
alt

С «Арсеналом» наши сыграют основным составом. Карантин в «Ростове» закончится в день матча

Don24 07:42 
alt

«Ростов» должен сыграть с тульским «Арсеналом» основным составом

Футбол России 07:35
alt

«Ростов» может выставить основной состав на матч с тульским «Арсеналом»

BetOn 06:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости