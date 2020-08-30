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«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром»
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В шестом туре РПЛ «Ростов» гостил у «Краснодара».В источнике
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