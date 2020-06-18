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«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится
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Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ.В источнике
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Подробнее о событии
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«Ростов» заявляет игроков 2002-2003 годов рождения перед матчем с «Сочи»

Чемпионат 06:33
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«Ростов» начал заявлять в РПЛ молодых футболистов для матча с «Сочи»

News.ru 06:31
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Самому старшему игроку «Ростова» в матче РПЛ с «Сочи» будет 19 лет, младшему — 16

Sport24.ru 05:19 
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