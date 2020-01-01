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«Ростов» намекнул на возвращение Полоза
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Футбольный клуб «Ростов» намекнул на переход нападающего «Сочи» Дмитрия Полоза, который до этого уже выступал за жёлто-синих.В источнике
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Полоз может вернуться в «Ростов». Южане намекнули об этом

Матч ТВ 06:23
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Полоз может вернуться в «Ростов». Южане намекнули об этом

Sportbox.RU 06:23
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«Ростов» анонсировал возвращение Полоза

Metaratings 06:19
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