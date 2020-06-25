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Первый ТульскийПервый Тульский
«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Вести.Ru
  • Первый Тульский0:45
Футбольный клуб «Ростов» в игре 24 тура Чемпионата России против тульского «Арсенала» выпустит на поле основной состав, сообщает Матч ТВ. На матч, который пройдет в Ростове-на-Дону 27 июня, выйдут те футболисты, чей тест на коронавирус покажет отрицательный результат.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.
Матч ТВ вчера в 13:44
Подробнее о событии
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Футбол России 01:20
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«Ростов» хочет выставить на поединок с «Арсеналом» основной состав

Sport.ru вчера в 15:30
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Metaratings вчера в 15:20
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