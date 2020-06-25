«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Футбольный клуб «Ростов» в игре 24 тура Чемпионата России против тульского «Арсенала» выпустит на поле основной состав, сообщает Матч ТВ. На матч, который пройдет в Ростове-на-Дону 27 июня, выйдут те футболисты, чей тест на коронавирус покажет отрицательный результат.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.
Metaratings вчера в 15:20