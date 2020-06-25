«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Футбольный клуб «Ростов» в игре 24 тура Чемпионата России против тульского «Арсенала» выпустит на поле основной состав, сообщает Матч ТВ. На матч, который пройдет в Ростове-на-Дону 27 июня, выйдут те футболисты, чей тест на коронавирус покажет отрицательный результат.