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«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
Rostov gazeta
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«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.В источнике
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Лапочкин с помощью ВАР отменил удаление защитника «Ахмата» Ненахова в матче с «Ростовом»

Sports.ru 14:23
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«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 13:04
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ФК «Ростов» сыграл с «Ахматом» в матче чемпионата России

161.ru 13:02
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