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«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
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Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).В источнике
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Подробнее о событии
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«Ростов» ведет себя лицемерно, обвиняет «Сочи», но не называет главного виновника ситуации

Спорт день за днем 02:31
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«Ростов» объяснил иностранным болельщикам разгромное поражение от «Сочи»

Газета.Ru 02:23
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«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи» со счётом 1:10

Евро-футбол.ру 01:18
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