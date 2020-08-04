«Ростов» подписал контракт со Смирновым, покинувшим «Химки»
"Ростов" подписал контракт с футболистом Александром Смирновым, который ранее покинул подмосковные "Химки", сообщается на официальном сайте донского клуба.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», защитник Александр Смирнов перейдёт в «Ростов» на правах свободного агента. Бывший игрок подмосковных «Химок» в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с ростовским клубом. 1 августа «Химки» объявили об уходе Смирнова по истечении срока действия соглашения.
RT на русском вчера в 13:54