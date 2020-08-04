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«Ростов» подписал контракт со Смирновым, покинувшим «Химки»
КП - Ростов-на-Дону
  • КП - Ростов-на-Дону
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • ФК Ростов
"Ростов" подписал контракт с футболистом Александром Смирновым, который ранее покинул подмосковные "Химки", сообщается на официальном сайте донского клуба.В источнике
С чего всё начиналось
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«Ростов» подпишет контракт с экс-защитником «Химок»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Александр Смирнов перейдёт в «Ростов» на правах свободного агента. Бывший игрок подмосковных «Химок» в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с ростовским клубом. 1 августа «Химки» объявили об уходе Смирнова по истечении срока действия соглашения.
Чемпионат вчера в 12:53
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«Ростов» объявил о переходе Александра Смирнова

Чемпионат 13:00
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СМИ: Бывший игрок «Химок» Смирнов усилит «Ростов»

RT на русском вчера в 13:54
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Бывший защитник «Химок» Смирнов подпишет контракт с «Ростовом»

REGNUM вчера в 13:51
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