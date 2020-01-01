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«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва
Donnews.ru
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Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе из курского «Авангарда» хавбека Константина Ковалёва.В источнике
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Полузащитник «Авангарда» будет играть за «Ростов»

1rnd.ru 09:03
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«Ростов» подписал хавбека Ковалева из «Авангарда»

Sports.ru 08:36
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«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Авангарда»

Матч ТВ 08:19
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