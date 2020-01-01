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«Ростов» объявил о переходе защитника сборной Белоруссии
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Защитник сборной Белоруссии Александр Павловец подписал контракт с "Ростовом". Игроком донского клуба он станет зимой. Сейчас у Павловца действует контракт с "Динамо-Брест".В источнике
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Подробнее о событии
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«Ростов» подписал защитника сборной Белоруссии

Матч ТВ 11:16
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«Ростов» подписал белорусского защитника

Советский спорт 11:10
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«Ростов» объявил о трансфере защитника сборной Беларуси Павловца. Он присоединится к клубу зимой

Sports.ru 11:08
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