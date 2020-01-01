«Ростов» объявил о переходе защитника сборной Белоруссии

Защитник сборной Белоруссии Александр Павловец подписал контракт с "Ростовом". Игроком донского клуба он станет зимой. Сейчас у Павловца действует контракт с "Динамо-Брест".