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«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»
Советский спорт
  • Моя Москва.онлайн1:04
Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».В источнике
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С чего всё начиналось
В заявку, опубликованную пресс-службой клуба, вошли 18 человек 2001—2004 годов рождения: голкиперы Денис Попов и Вадим Лукьянов, защитники Тимофей Калистратов, Вильям Рогава, Владимир Абрамов, Ринат Мамедов и Кирилл Гирнык, полузащитники Роман Романов, Никита Куприянов, Алексей Корниенко, Никита Каштан, Павел Горелов, Иван Комаров, Никита Колотиевский, Сергей Кочканян, Максим Ставцев и нападающие Тамаз Топурия и Данил Хромов.
RT на русском 10:03
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«Сочи» - «Ростов»: команда Карпина огласила заявку на игру

Sport.ru 10:29
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«Закончил 9 класс, не сдавал ОГЭ из-за карантина». «Ростов» представил мальчишек, которые сыграют с «Сочи»

Спорт-Экспресс 09:54
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«Ростов» представил заявку на матч против «Сочи». В ней нет ни одного игрока с опытом выступлений в Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 09:20
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