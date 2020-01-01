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«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

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