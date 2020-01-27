Турецкий клуб арендовал нападающего «Ростова» Кьяртанссона

Исландский нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон продолжит карьеру в турецком клубе «Йени Малатьяспор». Клубы договорились об аренде 29-летнего футболиста до конца сезона.