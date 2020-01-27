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Турецкий клуб арендовал нападающего «Ростова» Кьяртанссона
ИА DixiNews // Ростов-на-Дону
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Исландский нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон продолжит карьеру в турецком клубе «Йени Малатьяспор». Клубы договорились об аренде 29-летнего футболиста до конца сезона.В источнике
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«Ростов» отдал Кьяртанссона в аренду в «Ени Малатьяспор»

Sports.ru 04:10
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Нападающий «Ростова» Кьяртанссон продолжит карьеру в чемпионате Турции

Советский спорт 03:59 
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Кьяртанссон отдан в аренду в турецкий клуб «Ени Малатьяспор»

Sport24.ru 03:17 
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