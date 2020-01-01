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«Ростов» обратится в РФС с жалобой на судейство в матче с «Ахматом»
Футбол России
  • Футбол России
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Сегодня "Ростова" обратится в российский футбольный союз по поводу судейства в матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом", сообщает журналист Сергей Егоров.В источнике
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«Ростов» подаст жалобу в РФС на судейство матча с «Ахматом»

ProstoProSport 06:48
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«Ростов» потребовал от РФС объяснений из-за судейства в матче с «Ахматом»

Свободная Пресса 06:47
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«Ростов» имеет пять вопросов по судейству в Грозном и обратится в РФС

Бомбардир.ру 05:57
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