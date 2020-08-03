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«Ростов» подпишет контракт с экс-защитником «Химок» Смирновым
Газета.Ru
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Бывший защитник «Химок» Александр Смирнов перейдет в «Ростов», сообщает «Чемпионат». По информации источника, в ближайшее время 24-летний россиянин подпишет долгосрочное соглашение с южанами.В источнике
С чего всё начиналось
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«Ростов» подпишет контракт с экс-защитником «Химок»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Александр Смирнов перейдёт в «Ростов» на правах свободного агента. Бывший игрок подмосковных «Химок» в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с ростовским клубом. 1 августа «Химки» объявили об уходе Смирнова по истечении срока действия соглашения.
Чемпионат 12:53
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Бывший защитник «Химок» Смирнов подпишет контракт с «Ростовом»

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