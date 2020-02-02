НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЦорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»Неймар получил желтую карточку за издевательский финтКокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 годаЗинченко извинился перед «Манчестер Сити»Спорт-Экспресс«Ростов» поздравил Карпина с днем рожденияЕвро-футбол.ру13Евро-футбол.руСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruСпорт БИЗНЕС OnlineMetaratingsСпорт день за днемSportbox.RUФутбол РоссииSports.ruАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуPROСПОРТ КазахстанRostov gazetaИгроки «Ростова» поздравили с днем рождения главного тренера Валерия Карпина. Специалисту 2 февраля исполнился 51 год.В источнике Комментировать6Подробнее о событии «Русский гений, вошедший в историю». Ла лига поздравила Карпина с днем рожденияМатч ТВ вчера в 10:34«Русский гений». Примера поздравила Карпина с днём рожденияЧемпионат вчера в 09:48«Русский гений, вошедший в историю». Ла лига поздравила Карпина с днем рожденияSportbox.RU вчера в 10:34рекламаГлавноеЦорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»Неймар получил желтую карточку за издевательский финтКокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 годаЗинченко извинился перед «Манчестер Сити»Новости