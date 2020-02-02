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«Ростов» поздравил Карпина с днем рождения
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Игроки «Ростова» поздравили с днем рождения главного тренера Валерия Карпина. Специалисту 2 февраля исполнился 51 год.В источнике
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Подробнее о событии
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«Русский гений, вошедший в историю». Ла лига поздравила Карпина с днем рождения

Матч ТВ вчера в 10:34
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«Русский гений». Примера поздравила Карпина с днём рождения

Чемпионат вчера в 09:48
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«Русский гений, вошедший в историю». Ла лига поздравила Карпина с днем рождения

Sportbox.RU вчера в 10:34
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