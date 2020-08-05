НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Спартак» объявил о трансфере УруноваЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в арендуПлющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛСтал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу161.ru«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»Нева Спорт19Нева Спорт161.ru1rnd.ruSport24.ruMetaratingsRT на русскомЕвро-футбол.руКП - Ростов-на-ДонуГол.руSoccernews.ruАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуSportbox.RURostov gazetaТелеканал 360°by.Tribuna.comSportmail.ruГазета.RuФК РостовBookmaker-ratings.ruФутбольный клуб «Ростов» представил новую форму на сезон 2020/2021, спародировав одну из сцен фильма «Джентльмены» Гая Ричи.В источнике Комментировать9Подробнее о событии Карпин и Мамаев снялись в пародии «Ростова» на культовый фильм Гая Ричи. ВИДЕОSport.ru 03:00«Джентельмены» из «Ростова»: Мамаев и игроки выкрали новую форму на сезон, реакция Карпина бесценнаСпорт-Экспресс 02:25«Ростов» представил форму на следующий сезон пародией на фильм «Джентльмены»Чемпионат 02:15рекламаГлавное«Спартак» объявил о трансфере УруноваЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в арендуПлющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛСтал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболуНовости