НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
161.ru161.ru
«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»
Sport24.ru
  • Sport24.ru
  • Нева Спорт
  • 161.ru
  • 1rnd.ru
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
  • Гол.ру
  • Soccernews.ru
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
  • Sportbox.RU
  • Rostov gazeta
  • Телеканал 360°
  • by.Tribuna.com
  • Sportmail.ru
  • Первый Севастопольский
  • Sntat.ru
  • Газета.Ru
  • ФК Ростов
  • Bookmaker-ratings.ru
Футбольный клуб «Ростов» представил новую форму на сезон 2020/2021, спародировав одну из сцен фильма «Джентльмены» Гая Ричи.В источнике
9
Подробнее о событии
alt

Две фотографии презентации формы «Ростова», которые разделяют 4 года. От убогого колхоза до фильма Гая Ричи

Sport24.ru 10:30 
alt

Карпин и Мамаев снялись в пародии «Ростова» на культовый фильм Гая Ричи. ВИДЕО

Sport.ru 03:00
alt

«Джентельмены» из «Ростова»: Мамаев и игроки выкрали новую форму на сезон, реакция Карпина бесценна

Спорт-Экспресс 02:25
реклама
Главное
Новости