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«Ростов» представил новую форму на следующий сезон
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«Ростов» показал форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21. Комплект выполнен в традиционном для ростовчан желтом цвете. Вратарская форма представлена в черном цвете.В источнике
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Новую форму ФК «Ростов» уличили в схожести с экипировкой «Краснодара»

Donnews.ru 08:57
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«Ростов» представил новую форму на следующий сезон

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«Ростов» объявил о сотрудничестве с компанией Puma и представил новую форму

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