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«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
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Стало известно, что дончанам не придётся вновь выставлять молодёжный состав на матч РПЛ. В матче 24-го тура РПЛ с "Арсеналом" "Ростов" сыграет без заражённых коронавирусом, однако основным составом.В источнике
24
С чего всё начиналось
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.
Матч ТВ 13:44
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«Ростов» хочет выставить на поединок с «Арсеналом» основной состав

Sport.ru 15:30
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Советский спорт 14:24
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СМИ: «Ростов» сможет сыграть основным составом против «Арсенала»

Sport24.ru 14:05 
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