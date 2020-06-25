«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Стало известно, что дончанам не придётся вновь выставлять молодёжный состав на матч РПЛ. В матче 24-го тура РПЛ с "Арсеналом" "Ростов" сыграет без заражённых коронавирусом, однако основным составом.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.