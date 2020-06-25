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«Ростов» решил выставить на поединок с «Арсеналом» основной состав
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Стало известно, как «Ростов» готовится к предстоящему поединку 24-го тура РПЛ, в котором команда встретится с тульским «Арсеналом». По информации телеканала «Матч ТВ», клуб из Ростова-на-Дону намерен сыграть основным составом.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.
Матч ТВ вчера в 13:44
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«Ростов» хочет выставить на поединок с «Арсеналом» основной состав

Sport.ru вчера в 15:30
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Советский спорт вчера в 14:24
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СМИ: «Ростов» сможет сыграть основным составом против «Арсенала»

Sport24.ru вчера в 14:05 
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