«Ростов» решил выставить на поединок с «Арсеналом» основной состав
Стало известно, как «Ростов» готовится к предстоящему поединку 24-го тура РПЛ, в котором команда встретится с тульским «Арсеналом». По информации телеканала «Матч ТВ», клуб из Ростова-на-Дону намерен сыграть основным составом.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.
Советский спорт вчера в 14:24