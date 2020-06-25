НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Карпин не знает, каким составом «Ростов» будет играть с «Арсеналом»
Тульский футбол
  • Первый Тульский0:45
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что не знает, каким составом его команда будет играть в предстоящем матче с тульским "Арсеналом".В источнике
33
Подробнее о событии
alt

Президент «Ростова» — о матче с «Арсеналом»: «Скорее всего, будет играть академия»

Матч ТВ 13:02
alt

Президент «Ростова» — о матче с «Арсеналом»: «Скорее всего, будет играть академия»

Sportbox.RU 13:02
alt

Президент «Ростова»: Скорее всего, против «Арсенала» сыграет академия

Тульский футбол 14:00
реклама
Главное
Новости