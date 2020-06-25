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«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Тульский футбол
  • Первый Тульский0:45
Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.В источнике
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Президент «Ростова» — о матче с «Арсеналом»: «Скорее всего, будет играть академия»

Матч ТВ 13:02
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Президент «Ростова» — о матче с «Арсеналом»: «Скорее всего, будет играть академия»

Sportbox.RU 13:02
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За «Ростов» в матче с «Арсеналом» вновь могут сыграть футболисты академии

Metaratings 11:20
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