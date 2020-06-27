«Ростову» разрешили играть с «Арсеналом» основным составом
"Ростов" и тульский "Арсенал" сыграют друг с другом в рамках 24-го тура РПЛ боевыми составами. По информации "СЭ", донскому клубу разрешили заявить на матч всех футболистов основы, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.