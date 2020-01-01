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Карпин пока не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом»
Матч ТВ
  • Первый Тульский0:45
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пока не знает, каким составом его команда сыграет в субботу в матче 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России против тульского «Арсенала». Напомним, из-за того, что 6 игроков дончан заболели коронавирусом, против «Сочи» (1:10) вышли на поле молодые футболисты.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.
Матч ТВ вчера в 13:44
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Валерий Карпин – о матче с «Арсеналом»: «Не знаю, в каком составе будет играть «Ростов»

Матч ТВ 07:28
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Валерий Карпин – о матче с «Арсеналом»: «Не знаю, в каком составе будет играть «Ростов»

Sportbox.RU 07:28
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Карпин не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом». Матч должен пройти завтра

Sports.ru 07:20
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