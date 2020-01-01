Карпин пока не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пока не знает, каким составом его команда сыграет в субботу в матче 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России против тульского «Арсенала». Напомним, из-за того, что 6 игроков дончан заболели коронавирусом, против «Сочи» (1:10) вышли на поле молодые футболисты.