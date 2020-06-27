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«Ростову» разрешили играть с «Арсеналом» основным составом
Sports.ru
  • Первый Тульский0:45
"Ростов" и тульский "Арсенал" сыграют друг с другом в рамках 24-го тура РПЛ боевыми составами. По информации "СЭ", донскому клубу разрешили заявить на матч всех футболистов основы, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.
Матч ТВ 25 июня в 13:44
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«Ростов» до последнего не знал, сыграет ли основой. В итоге вышел даже Байрамян, от которого все заразились

Sport24.ru 15:30 
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Sport.ru 06:43
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«Ростов» сможет выставить основной состав на матч против «Арсенала»

Soccer.ru 06:13
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