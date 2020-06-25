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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом
Нева Спорт
  • Первый Тульский0:45
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области разрешило ФК «Ростову» сыграть против «Арсенала» основным составом, пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на источники. Матч состоится 27 июня на «Ростов-Арене».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.
Матч ТВ 25 июня в 13:44
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Sport.ru 06:43
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Sports.ru 05:47
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Стало известно, кто сыграет за «Ростов» в матче с «Арсеналом»

Евро-футбол.ру 06:13
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